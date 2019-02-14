في عيد الحب.. الأمير هاري يزور قوات مشاة البحرية الملكية في القطب الشمالي

توجه الأمير البريطاني هاري إلى القطب الشمالي يوم عيد الحب، للاجتماع مع قوات مشاة البحرية الملكية، ومعرفة المزيد عن تدريبات قيادة الطائرات الهليكوبتر في الطقس القارس.

وزار هاري، وهو الكابتن العام لقوات مشاة البحرية الملكية، شمال النرويج، حيث تفقد قوة الهليكوبتر الخاصة التي تعمل في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

ووصل الأمير مرتديا الزي الملكي الملكي، وزار المرافق التي كانت تستخدمها القوات كجزء من عمليات التدريب.

وقال أدريان شيبرد، وهو ضابط خدم في القوة لمدة 27 عاما: "هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها سمو الأمير القيادة المشتركة لطائرات الهليكوبتر منذ أصبح الكابتن العام، وإنه لأمر رائع أن يقوم بهذه الزيارة بينما نحن في النرويج".

وأضاف: "إنه أمر طيب أن يرى الناس ثمرة جهودهم في وقت مهم من العام بالنسبة للتدريبات".

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ويشارك حوالي 800 فرد بريطاني في برنامج التدريب الشتوي في محطة سلاح الجو الملكي النرويجي في باردوفوس على مدى عدة أسابيع.

وتقدم قوة الهليكوبتر الخاصة الدعم الجوي لمشاة البحرية الملكية وتتدرب في القطب الشمالي كل عام.