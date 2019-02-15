برشلونة يجدد عقد المدير الفني إرنستو فالفيردي لمدة موسم إضافي

أبرم نادي برشلونة اتفاقا لتمديد العقد بينه وبين إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق كرة القدم، موسما آخر - لعامي 2019 و 2020، مع ترك خيار التمديد لموسم 2020 - 2021 مفتوحا.

وأعلن النادي أنه سيتم التوقيع على التمديد اليوم الجمعة في الساعة العاشرة والربع بتوقيت وسط أوروبا في الجناح الرئاسي في معلب كامب نو الرياضي.

وسيظهر إرنستو فالفيردي أمام الصحافة في الساعة الخامسة مساءً قبل المباراة التي ستقام يوم السبت ضد ريال بلد الوليد.

وقاد بالبيردي برشلونة لسجل رائع في الدوري في أول مواسمه حيث فاز في 28 مباراة وخسر في واحدة.

ويتجه برشلونة للفوز بلقب آخر للدوري هذا الموسم حيث يتصدر المسابقة برصيد 51 نقطة من 23 مباراة متفوقا بست نقاط على غريمه ريال مدريد.

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