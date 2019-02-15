أعضاء بالكونغرس الأمريكي يطلبون مزيدا من المعلومات حول مقتل خاشقجي

طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس بتوفير المزيد من المعلومات حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.

جاء ذلك بعد أيام من تجاوز الإدارة الأمريكية مهلة نهائية لتقديم تقرير مفصل بشأن مقتله فيما أثار ردود فعل غاضبة من الحزبين.

وبعث عشرة من الأعضاء الجمهوريين الإثني عشر في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي يرأسها السناتور جيم ريتش، برسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو تطالب بتقديم مزيد من المعلومات.

وقال ريتش في بيان "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ملتزمة بالسعي للحصول على كل المعلومات المتاحة في نطاق دورها الرقابي، ولهذا الغرض، تعمل على ترتيب إفادة سرية أمام اللجنة".

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ووقع الأعضاء الديمقراطيون العشرة في اللجنة، وعلى رأسهم السناتور بوب مينينديز، ومعهم بات ليهي نائب رئيس لجنة المخصصات، خطابا منفصلا يطالب بومبيو بإخطار المجلس بسبب تجاهل إدارة ترامب مهلة يوم الجمعة الماضي لتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كان مسؤولون بالحكومة السعودية وأعضاء بالأسرة الحاكمة، بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقفون وراء مقتل خاشقجي.

وتعليقا على الرسالتين، قال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو قدم إفادة بالتطورات إلى لجنة العلاقات الخارجية يوم الجمعة وسوف يواصل التشاور مع الكونغرس.