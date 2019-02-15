وزير هولندي يسخر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تويتر

حذر وزير الخارجية الهولندي ستيفان بلوك من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على استثمارات رجال الأعمال على طريقته الخاصة التي أضحكت البعض وأغضبت البعض الآخر.

ونشر بلوك على موقع تويتر تغريدة ملحق بها صورة له بجوار رجل يرتدي دمية بوجه أزرق وأرجل زرقاء وقميص مكتوب عليه "بريكست" ونشر معها منشور تحذيري لأصحاب الأعمال.

وقال بلوك في تغريدته: "هل تأكدت من الآثار المترتبة عليك وعلى شركتك جراء بريكست؟"

وعرض الوزير على أصحاب الشركات رابط لموقع هولندي حكومي يمكن من خلاله معرفة التأثير المباشر لبريكست على أعمالهم.

وأضاف في تغريدته: "لا تدع البريكست يقف في طريقك... أو الأكاذيب".

ووصف مستخدم هولندي تغريدة بلوك "بالعبقرية" بينما قال بريطاني إن سخرية الوزير هي نتاج لتخبط الحكومة البريطانية في إدارة ملف الخروج.

وسخر مستخدم آخر قائلاً: "الآن فقط نعلم كيف يبدو البريكست بفضل الهولنديين".

وقال حساب إنكليزي يدعو إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن تغريدة الوزير تظهر أن البريطانيين أصبحوا أضحوكة.

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