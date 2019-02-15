خبراء يضعون معايير عالمية للسيطرة على تعديل الجينات البشرية

تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا لخبراء الشهر المقبل لتطوير المعايير العالمية للتحكم في تعديل الجينوم البشري والإشراف عليه، بعد شهور من قيام باحث صيني بهز الأوساط العلمية بإعلانه أنه خلق أول أطفال في العالم بجينات معدلة.

في بيان صدر الخميس، أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها اختارت لجنة من الخبراء لفحص التحديات العلمية والاخلاقية والاجتماعية والقانونية المرتبطة بتعديل الجينات.

في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، زعم الباحث هي جيانكوي أنه غير الحمض النووي لفتاتين توأم ليجعلهما محصنتين ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة، في خطوة انتقدها العديد من العلماء واصفين إياها بعدم المسؤولية.

وفي يناير/ كانون ثان، قال محققون صينيون إن هي تصرف من تلقاء نفسه وسيعاقب عن أي انتهاكات قانونية. وقيل إن جنينا آخر لم يولد بعد نتج عن تجربة هي.

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