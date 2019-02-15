القبض على مسلح في مدينة أورورا بولاية إيلينوي الأمريكية وشهود رأوا أشخاص ينزفون

قال مسؤولون بمدينة أورورا في ولاية ايلينوي الأمريكية على تويتر، إن الشرطة تعاملت مع "مسلح نشط" في المدينة، اليوم الجمعة، قبل أن تعلن القبض عليه في وقت لاحق.

وأظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عددا من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا. وقال شاهد إنه رأى الناس ينزفون.

وقال قسم شرطة أورورا في وقت سابق في تغريدة "لدينا حادث إطلاق نار نشط في 641 آرتشر. يرجى تجنب المنطقة". قبل أن تعلن في وقت لاحق أن أحد المشتبه بهم قد تم اعتقاله.

وقالت الشرطة: "تم تحديث القمر الصناعي بعد الساعة الثالثة عصرا. تم وقف اطلاق النار! ما زالت المنطقة محاصرة! سيتم توفير المزيد من المعلومات قريبا".

وقال الشاهد جون بروبست لمحطة سي إن إن التلفزيونية إنه شاهد المسلح، وهو زميل في العمل، يركض في أحد الممرات في مرفق التصنيع بمسدس مجهز بمشهد بالليزر. وأضاف أنه رأى الناس ينزفون.

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