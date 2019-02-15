شاهد: كوريا الشمالية تحيي ذكرى ميلاد مؤسسها بمسابقة للطهي

أقامت كوريا الشمالية مسابقة طهي يوم الخميس 14 شباط/ فبراير في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته رويترز نقلاً عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية (كي.سي.ان.ايه) والذي لم تستطع التحقق منه بشكل مستقل، طهاة كوريين شماليين يحضرون الطعام وزواراً يتجولون في معرض الطهي في ما يعرف ببيت النودلز في بيونج يانغ.

كيم جونغ إيل، الذي توفي جراء أزمة قلبية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2011، قاد البلاد لمدة 17 عامًا.

وتحتفل كوريا الشمالية بعيد ميلاد كيم يوم 16 شباط/ فبراير كعيد وطني وتصفه بأنه "يوم النجم الساطع".

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