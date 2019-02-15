باكستان تنفي صلتها بهجوم خلّف 44 قتيلاً في كشمير الهندية

عبرت باكستان عن "القلق البالغ" إزاء هجوم انتحاري أدى إلى مقتل 44 من أفراد الشرطة يوم الخميس في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، لكنها رفضت إلقاء الهند باللوم عليها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية في بيان على موقعها الإلكتروني "نرفض بشدة أي تلميح من قبل عناصر في الحكومة والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بدولة باكستان دون تحقيقات".

وصدم مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة حافلة تقل عناصر من الشرطة الهندية يوم الخميس فقتل 44 منهم في أسوأ هجوم منذ عقود على قوات الأمن في الإقليم المتنازع عليه، فيما أثار التوتر مع باكستان.

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