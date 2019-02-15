ترامب يعلن حالة الطوارئ.. ويعد بتصريح حول سوريا خلال 24 ساعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض.

الخطوة قد تنذر بجدل واسع مع الديمقراطيين، حول ما يقولون إنه خطوة غير دستورية لتمويل بناء الجدار الحدودي دون موافقة الكونغرس.

وكان مسؤول كبير بالبيت الأبيض قد قال اليوم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حددت نحو ثمانية مليارات دولار من أموال الحكومة يمكن للرئيس الاستفادة منها هذا العام لإنجاز مقترحه ببناء سياج على الحدود مع المكسيك وفقا لخطة طوارئ وطنية.

وأضاف ميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض في تصريح للصحفيين أنه إضافة إلى 1.38 مليار دولار من مشروع تمويل بموافقة الحزبين، فإن الإدارة ستجمع أموالا من جهات حكومية أخرى من بينها وزارتا الخزانة والدفاع.

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وأشار ترامب أنه سيصدر إعلانا بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر كانون الأول لسحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".

من ناحية أخرى أكد ترامب أن محادثات التجارة مع الصين "تسير بشكل جيد للغاية" وإن الولايات المتحدة أكثر إقترابا من أي وقت مضى من التوصل الى إتفاق تجاري "حقيقي" مع بكين يتيح تكافؤ الفرص للشركات الأمريكية.

ومتحدثا في حديقة الورود بالبيت الأبيض قال ترامب "الرسوم الجمركية تؤذي الصين بشدة. هم لا يريدونها، وبصراحة فإننا إذا كان بإمكاننا إبرام اتفاق، فسيشرفي أن ألغيها".