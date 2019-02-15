شاهد: تحرير نسر أمريكي أصلع من كرة ثلجية منعته من الطيران

استطاع متطوعون تحرير نسر أمريكي أصلع تشكلت على ذيله كرة ثلجية قطرها حوالي 20 سنتمترا (وزنها حوالي 4 كيلوغرامات) ومنعته من الطيران.

متطوعون من جمعية Wings of Wonder المعنية بحماية الجوارح نجحوا بإذابة كرة الثلج باستخدام الماء الدافئ وإنقاذ النسر، ثم تركوه عدة ساعات في الأسر ليتعافى ويستعيد قواه.

وأظهرت لقطات حصلت عليها رويترز من الجمعية مشهدا للمتطوعة وهي تحرر النسر على مرأى العشرات الذين تجمهروا لمشاهدة الحدث.

وقالت متحدثة باسم الجمعية إن النسر ربما تبلل بينما كان يحاول الصيد في النهر وتسبب البرد الشديد بتجميد الماء على ذيله وتشكيل كرة الجليد.

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