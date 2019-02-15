شاهد.. شرطيات يدرن إذاعة شبابية في العراق

تجلس آواز مسعود واثقة من نفسها أمام ميكروفون الإذاعة فيما تبث عبر موجات راديو دهوك.

لكن آواز لا تقدم برنامجا للدردشة أو للموسيقى، فهذه هي إذاعة المرور، محطة دشنتها شرطة مرور دهوك وتدار بالكامل من قبل شرطيات المرور.

بدأت المحطة في العام 2013. لكنها مؤخرا وبعد تشغيل طاقم نسائي بالكامل، أصبحت مشهورة بين الشباب والسائقين في دهوك.

تعتقد آواز أن هناك العديد من الفوائد لوجود مقدمات إذاعيات، وأوضحت قائلة: "عندما تقدم المرأة تعليمات للسائقين، بأسلوب رقيق، فالسائقين سوف يستمعون إليها بشكل أفضل".

تدير سبع شرطيات من المرور المحطة الإذاعية كمذيعات ومنتجات ومخرجات ومتحكمات، ومقر الإذاعة أحد مباني شرطة مرور دهوك وهي محطة إذاعية عامة.

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سائقو الأجرة وبعض السائقين المعتادين يقدمون المعلومات أيضا للمحطة الإذاعية.

وفي هذا الصدد، قالت آواز: "إذا كان هناك جليد في مكان ما أو مطر أو بركة مياه، أو إذا كان هناك حادث، يقوم السائقون بإبلاغنا في إذاعة المرور. في العديد من المرات، عندما يأتون هنا، فإنهم يعتبرونه منزلهم".

تقدم إذاعة المرور إرشادات السفر وتعليمات للسائقين في دهوك.

وتبلغ السائقين أيضا بمواقع كاميرات مراقبة السرعة المحمولة التي وضعها شرطيو المرور.

وأوضحت مذيعة أخرى تدعى نوجين خيوت صالح قائلة: "نحن نرتقي بالوعي أيضا بين سائقينا، حتى يكونوا مثل السائقين الأجانب، كذلك لجعل طرقنا السريعة أكثر أمانا، مثل الطرق السريعة في الدول الأخرى، وهذا عن طريق الارتقاء بالوعي المروري".

وقال سائقو سيارات أجرة، مثل صديق أيوب، إنهم يجدون المعلومات التي تقدمها إذاعة المرور مفيدة للغاية.

وتابع أيوب قائلا: "التوجيهات التي قد لا نكون على وعي بها مثل: إغلاق طريق أو وقوع حادث أو مواقع كاميرات السرعة على الطرق، إنها تحذر السائقين من كل ذلك".

يذكر أن دهوك محافظة في إقليم كردستان العراق على الحدود مع تركيا، يسكنها حوالي 1.2 مليون نسمة.