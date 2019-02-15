الصندوق العالمي للحياة البرية يحذر أستراليا من قرب انقراض الكوالا

حذر رئيس الصندوق العالمي للحياة البرية يوم الجمعة 15 شباط/ فبراير القادة الأستراليين من أن حيوان الأمة الشهير، الكوالا، معرض لخطر الانقراض بسبب ارتفاع معدلات إزالة الغابات.

وكتب بافان سوخديف رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء في البلاد تشير إلى النتائج التي توصل إليها تقرير الصندوق عن الكوكب لعام 2018 والذي وجد أن "شرق أستراليا هو أحد المناطق التي تواجه خطر التصحر وتراجع الغابات من ضمن 11 منطقة حول العالم، حيث من المتوقع أن يحدث 80٪ من تراجع الغابات العالمية بحلول عام 2030. "

وحث سوخديف الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على وقف تراجع وإزالة الغابات وحماية موطن الكوالا.

وتم إدراج الكوالا على أنها من الحيوانات المعرضة للخطر بموجب قانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي في عام 2012.

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