أهرامات الجيزة تحتضن ماراثوناً بمشاركة آلاف العدائين لتنشيط السياحة

انطلقت صافرة البدء، وانطلق معها نحو 3500 عداء في سباقهم الذي تحتضنه أهرامات الجيزة وتاريخ آلاف السنين.

هو ماراثون تشارك في رعايته وزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار، اللذين يأملا أن تكون للسباق فعالية ثابتة من شأنها دعم السياحة المصرية.

كما يأمل المنظمون والرعاة بأن يصبح هذا الحدث بمثابة الحدث الأول والأهم على الأجندة الرياضية، وأن يجذب المزيد من الزوار إلى البلاد، خاصة وأنه اجتذب مشاركات من رياضيين ورياضيات من مختلف أنحاء العالم.

هذا الإقبال هو مصدر تفاؤل، المتسابقون أنفسهم يتحدثون وينظرون بإيجابية عن الحدث.

يقول العداء اللبناني المشارك في المارثون، عباس قاسم: "أشارك في الماراثونات في لبنان من عامين، أحببت أن أعيش التجربة هنا في مصر، مصر بلد أحبها وخاصة القاهرة. أجدها فرصة عظيمة أن أزور الأهرامات وأركض بينها".

ويقول المنظمون إن متسابقين من 75 جنسية شاركوا في الماراثون.

ومع العمل على وضع السباق على الخريطة الرياضية، ومع تنامي شعبيته في مصر،جاء المنظمون بشركات معروفة برعايتها للفعاليات الرياضية الدولية، والهدف هو حصول السباق على اعتراف الاتحاد المصري لألعاب القوى أملاً بجذب أسماء كبيرة بدورها ستجلب المزيد من الحضور والزوار من مختلف أنحاء العالم، وأن يجرى بشكل سنوي.

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