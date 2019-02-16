مسلح يطلق النار في مستودع في إيلينوي ويقتل 5 قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً

قالت السلطات الأمريكية إن مسلحاً أطلق النار يوم الجمعة في مستودع منشأة صناعية بمدينة أورورا بولاية إيلينوي بعد تسريحه على الأرجح من وظيفته هناك فقتل خمسة من زملائه في العمل وأصاب خمسة من ضباط الشرطة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه فترديه قتيلاً.

وقالت كريستين زيمان قائدة شرطة أورورا إن المسلح ويدعى غاري مارتن (45 عاماً) عمل لشركة هنري برات لمدة 15 عاماً قبل الحادث الذي وقع يوم الجمعة في مستودع الشركة المترامي الأطراف في أورورا التي تبعد 65 كيلومتراً غربي شيكاغو.

وقالت زيمان في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة إنها ليست لديها أي معلومات في الوقت الراهن عما إذا كان المسلح لديه سجل إجرامي بيد أن السجلات العامة أوضحت أن مارتن أدين في عام 1995 بارتكاب هجوم عنيف في مسيسيبي.

ويمثل الهجوم أحدث واقعة عنف باستخدام سلاح ناري في بلد أصبحت فيه حوادث القتل الجماعي شائعة. وجاء الحادث بعد يوم من حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل 17 شخصاً على يد مسلح في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.

وقالت زيمان للصحفيين إن ضباط الشرطة الخمسة الذين أصيبوا بنيران المسلح وموظفاً سادساً أصيب في الواقعة أيضاً يخضعون للعلاج في مستشفيات محلية ومن المتوقع بقاؤهم على قيد الحياة.

وأوضحت أن الضباط الخمسة أصيبوا في الدقائق الخمس الأولى من وصولهم إلى المنشأة الصناعية التي تبلغ مساحتها 29 ألف قدم مكعب.

وأظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عدداً من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا.

وقالت متحدثة باسم الرئيس دونالد ترامب إن الرئيس أحيط علماً بالواقعة ويتابع الوضع في أورورا.

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