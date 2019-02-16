قواعد جديدة لإحضار أزواج أو زوجات قصر الى الولايات المتحدة

أعلنت الإدارة الأميركية عن قواعد جديدة للتدقيق في طلبات إحضار أزواج أو زوجات قصر الى الولايات المتحدة.

هذا التدقيق تقوم به خدمات الهجرة والمواطنة الأميركية. وكانت قد أوردت بعض وكالات الأنباء أن مكتب هذه الخدمات كان قد وافق، خلال السنوات العشر الماضية، على طلبات تقدم بها رجال لإحضار زوجاتهم القصر من بينهن ما زلن في سن الطفولة أو مراهقات.

وتعتبر هذه الموافقات قانونية حتى يتم تغيير قانون الهجرة الجنسية.

أما اللائحة الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية فإنها ستمنح اهتماماً خاصاً بالزيجات التي تتضمن قصر وتشدد على موافقة القاصر بحرية.

كما ستنظر الهيئة المكلفة بقبول طلبات الهجرة فيما إذا كانت الاعمال وقت الزواج قد انتهكت قوانين الولاية أو البلد الذي عُقد القرانُ فيه.

والجدير ذكره، أن بعض الولايات الأميركية تسمح بزواج القاصرات اللواتي لا تقل أعمارهن عن 15 عاماً. أما ولاية ماساتشوستس فلم تحدد الحد الأدنى لسن الزواج.

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