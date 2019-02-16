شاهد: الزعيم الكوري يحيي الذكرى 77 لمولد والده كيم جونغ إيل

تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السابعة والسبعين لمولد زعيمها الراحل كيم جونغ إيل رسمياً وشعبياً.

وبث التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي يوم السبت لقطات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يزور قصر كومسوسان في بيونغ يانغ لاحياء ذكرى ميلاد والده الراحل كيم جونغ ايل، حيث يوجد جثمانا كيم جونغ إيل وكيم إيل سونغ المحنطان في واحدة من غرف القصر وهو موقع يعتبره الكورويون الشماليون مقدساً..

وانحنى الزعيم وقادة من الجيش الكوري أمام تمثالي الزعيمين السابقين الأب والجد فى القاعة الرئيسية.

احتفالات شعبية

أما وسط بيونغ يانغ فصعد الآلاف تلة منسو للتعبير عن احترامهم لتماثيل كيم ايل سونغ وكيم جونغ إيل الضخمة في تقليد متبع في جميع الأعياد والمناسبات الكبرى في كوريا الشمالية. حيث يتوقع من الشعب في جميع أنحاء البلاد، أن يضع زهوراً وأن ينحني للتماثيل وصور القادة السابقين، في اليوم الذي يطلق عليه محلياً "يوم النجم الساطع"..

وتتزين العاصمة بالأعلام والزهور إضافة إلى عرض ضخم لآلاف من الزهور المتماثلة التي سميت كيمجونغيليا تيمناً باسم الزعيم الراحل.

ذكرى ميلاد كيم جونغ إيل، الزعيم الذي حكم البلاد 17 عاماً ورحل عام 2011 إثر مرض في القلب، هو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية،

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