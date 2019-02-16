الشرطة الإيطالية تقبض على "طرزان" بعد خروجه من مخبئه في الغابة بتهمة العنف الجنسي

وأخيراً طرزان الإيطالي في قبضة الشرطة!

فقد قبضت الشرطة على مجرم إيطالي يبلغ من العمر 50 عاماً في إحدى محميات صقلية الطبيعية.

الرجل الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة العنف الجنسي وسوء معاملة زوجته هارباً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

وكان خلال هذه الفترة يستخدم حبلًا للتأرجح فوق الوادي والوصول إلى مخبئه في الغابة وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، وهو ما أكسبه لقب "طرزان".

واعتقلته الشرطة بعد تعقبه تاركاً الغابة ومسافراً لزيارة والدته.

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