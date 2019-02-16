بعد غضب هوليوودي عارم .. إلغاء تقديم أربع جوائز أوسكار خلال فقرات إعلانية

قال منظمو حفل جوائز الأوسكار يوم الجمعة إنهم قرروا التراجع عن خطة لتقديم أربع جوائز أوسكار خلال فقرات إعلانية في الحفل الذي سيقام في 24 فبراير شباط وذلك في أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين في هوليوود.

وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما في بيان إنها "استجابت لرد الفعل" من أعضاء بالأكاديمية وإن جميع جوائز الأكاديمية وعددها 24 "ستقدم بدون تغيير في شكلنا التقليدي".

وكانت الأكاديمية أعلنت أن جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير وتصوير ومونتاج وماكياج ستقدم خلال الفقرات الإعلانية في الحفل وذلك في إطار خطة لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر شاشات التلفزيون.

لكن خطاباً مفتوحاً وقعه أكثر من 50 من مخرجاً وممثلاً ومنتجاً، منهم جورج كلوني وبراد بيت وروبرت دي نيرو و ساندرا بولوك وإيما ستون ومارتن سكورسيزي وسبايك لي وألفونسو كوارون، اتهم الأكاديمية "باعتبار هذه المهن الأساسية ذات مكانة أقل" وأنها بهذا تهين من يعملون في هذه المجالات الأربعة، جعل الأكاديمية على ما يبدو تتراجع عن هذه الخطوة.

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