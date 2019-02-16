اخلاء قطار سريع في ألمانيا بعد العثور على مسدس في المرحاض

تم إجلاء مئات الركاب من قطار فائق السرعة بمحطة مطار فرانكفورت بعد العثور على مسدس داخل مرحاض، بحسب الشرطة الألمانية.

تم ايقاف القطار، الذي كان متجها من دورتموند إلى ميونيخ في المحطة وجرى إخلاؤه، اليوم السبت، بعد أن عثر عامل نظافة على السلاح.

وأبلغت الشرطة وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" بأن المسدس لم يكن محشوا بطلقات.

ولم يتضح كيف وصل السلاح إلى داخل القطار.

واضطر نحو 700 راكب إلى مغادرة القطار الذي تم تفتيشه بحثا عن متفجرات كإجراء احترازي من جانب الشرطة التي استخدمت الكلاب البوليسية.

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