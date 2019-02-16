شاهد: في عيد الحب.. ولادة أصغر ظبي في العالم

أحدث الواصلي إلى حديقة الحيوانات في بروكفيلد (قرب شيكاغو بالولايات المتحدة) هو ظبي صغير.

الظبي الذي ولد يوم عيد الحب، هو من فصيلة "ديك ديك كيرك"، وهو إفريقي ومن أصغر الأنواع في العالم.

وبلغ وزن الصغير، الذي سُمي فالنتينو، 23 أوقية فقط لحظة ولادته، وعندما يكبر، يصل وزنه إلى ما بين 12 و14 رطلا، فيما يصل طوله إلى 14 أو 16 بوصة.

ويمكن لهذه الفصيلة العيش في الغابات الكثيفة والسهول المفتوحة، وتوجد في جميع أنحاء إفريقيا، لكن أعدادها آخذة بالانخفاض في بعض المناطق المأهولة بالسكان.

وفي الوقت الحالي، هناك 32 ظبيا من هذه الفصيلة في جميع حدائق أمريكا الشمالية.