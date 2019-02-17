منافس نتنياهو الرئيسي في الانتخابات: لن يكون لإيران أسلحة نووية في ظل سلطتي

عبر الجنرال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الذي يعتبر أقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في أبريل نيسان، عن دعمه يوم الأحد لسياسة الزعيم اليميني الصارمة إزاء إيران.

وقال قائد الجيش الإسرائيلي السابق والمرشح المنتمي لتيار الوسط في مؤتمر ميونيخ للأمن "أدعم رئيس الوزراء نتنياهو في مواجهة عدوان إيران".

وأضاف غانتس زعيم حزب "حصانة لإسرائيل" "أن طهران لن يكون لديها أبدا أسلحة نووية "في ظل سلطتي".

كما شبه غانتس الاتفاق النووي الإيراني باتفاقية ميونيخ لعام 1938، بين رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين وألمانيا النازية.

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وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ليكود بزعامة نتنياهو سيفوز في انتخابات التاسع من أبريل نيسان وسيحصل على نحو 30 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو ما يكفي لتشكيل ائتلاف من أحزاب دينية ويمينية مماثل لذلك الذي يرأسه الآن.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحل حزب (حصانة إسرائيل) بزعامة جانتز في المركز الثاني بنحو 20 مقعدا. ومن شأن ذلك أن يؤهله للانضمام لائتلاف يقوده نتنياهو في المستقبل، ما لم يحاول إقناع أحزاب أخرى بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسته.