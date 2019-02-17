كيف يمكن متابعة ظاهرة القمر العملاق خلال هذا الشهر

هواة مراقبة الكواكب والنجوم، على موعد يوم الثلاثاء القادم، مع القمر الأكبر والأكثر اضاءة خلال هذا العام.

وهذه هي الظاهرة القمرية الثانية هذا العام، حيث كانت المرة الأولى يوم 21 يناير، والثالثة ستحصل يوم 21 مارس.

وظاهرة القمر الأكبر هذه تحصل عندما يكتمل القمر، عندما يكون في أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليلجي الشهري، وبحكم هذا القرب، فيبدوا القمر أكبر وأكثر اشراقة من بقية أطواره.

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باتريك هارتيغان، وهو عالم فلك، في جامعة رايس في هيوستن، لـ NBC News :"قد لا يستطيع الإنسان تمييز الفرق بشكل واضح، ربما يمكنك معرفة الفرق فقط بعد مشاهدات عدة للقمر في مختلف مراحله".

وسيكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض هذا الشهر، صباح 19 فبراير، على الساعة 4:07، ففي تلك اللحظة سيكون القمر على بعد 221681 ميلا من الأرض وتسمى هذه الظاهرة بالحضيض القمري، وفي المتوسط يكون القمر على بعد حوالي 240 ألف، أما أطول مسافة يبعدها القمر عن الأرض وهو ما يعرف باسم الأوج القمري، تصل إلى 253 ألف ميل.

الجدير ذكره أن لمشاهدة القمر في هذه الحالة الأسبوع القادم، لن تحتاج إلا للنظر إلى سماء صافية دون استخدام عدسات أو منظار.