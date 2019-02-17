هيذر ناورت مرشحة ترامب الأبرز تعتذر عن منصب سفيرة بلادها في الأمم المتحدة

أفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت أن هيذر ناورت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة اعتذرت عن الترشح.

وقالت ناورت التي كانت متحدثة باسم الوزارة قبل اختيارها لمنصب سفيرة بالأمم المتحدة "كانت فترة الشهرين الماضيين مرهقة لعائلتي ومن ثم فإن من مصلحة عائلتي أن اعتذر عن الترشح".

كان ترامب أعلن في السابع من ديسمبر كانون الأول أنه سيرشح ناورت لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هيلي التي استقالت في نهاية عام 2018. وعملت ناورت بقناة فوكس نيوز قبل التحاقها بوزارة الخارجية الأمريكية.

وبعد أن أعلن ترامب نيته لترشيحها انتقد الديمقراطيون ناورت على اعتبار أنها تفتقر للخبرة الدبلوماسية.

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