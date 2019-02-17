شاهد: إنقاذ حصانين من بحيرة متجمدة في بنسلفانيا

تم إنقاذ اثنين من الخيول الضخمة من بحيرة متجمدة في بنسلفانيا بعد هروبهما من حظيرتهما صباح يوم السبت.

واكتشف الحصانان، الذي يبلغ وزن كل منهما أكثر من 600 كيلو غرام، ورأسيهما فوق سطح الماء في البحيرة المتجمدة في مزرعة هادئة في أحد الوديان.

واخترق الفرسان الجليد عند عمق عشرة أقدام ما يعني تقريباً عند نقطة تبعد بطول ملعب كرة قدم من الشاطئ.

وقام المسعفون باستخدام قارب لفتح طريق إنقاذ عبر الجليد ثم استخدموا الحبال بربطها حول الحصانين وقاموا بسحبهما تجاه البر.

وقام أهالي المنطقة بتقديم البطانيات وقام أطباء بيطريون بفحص الحصانين.

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