الإمارات توقع صفقات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار مع شركات عالمية خلال معرض إيدكس

قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد إنها وقعت صفقات عسكرية قيمتها 3.87 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مع شركات عالمية.

وأوضح متحدث باسم معرض إيدكس للصناعات العسكرية أن الإمارات أعلنت أيضا عن صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار درهم مع شركات محلية.

وقد افتتح المعرض الذي يقام مرة كل سنتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد أكبر معرض للأسلحة في الشرق الأوسط، ويعقد تحت رعاية رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتعرض فيه أحدث التقنيات العسكرية من مختلف القطاعات البرية والبحرية والجوي، على مساحة 133 ألف متر مربع، في مركز أبو ظبي للمعارض.

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