مقتل شرطييْن وإصابة 3 آخرين في تفجير انتحاري بمنطقة الأزهر بالقاهرة

قُتل شرطيان وأصيب ثلاثة آخرون في تفجير انتحاري استهدف منطقة الدرب الأحمر قرب الجامع الأزهر في القاهرة بحسب وزارة الداخلية المصرية. وأفادت تقارير صحفية محلية بأن مسلحا كان مختبئا في أحد الشوارع بالمنطقة وعندما اقتربت منه قوات الأمن فجر نفسه. وقد تم فرض طوق أمني بحثا عن متفجرات قد تكون موجودة في المكان.

وقالت الداخلية في بيانها إن الحادث قد وقع بعد أن علمت قوات الأمن بوجود شخص في المكان ويشتبه في قيامه الجمعة الماضية بزرع متفجرات قرب مسجد الاستقامة في الجيزة. وقد تمت محاصرة الشخص المذكور الذي فجر عبوة كانت بحوزته.