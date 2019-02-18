شاهد: سباق حمل الزوجات في تايوان

العشرات من الأزواج اشتركوا يوم الأحد في سباق حمل الزوجات على الظهر في تايوان، احتفالا بالسنة القمرية الجديدة.

وكجزء من طقوس هذه الاحتفالات تنظم مدينة ووجي في مقاطعة يلان، كرنفالا لمدة أربعة أيام، يتضمن على عروض فلكلورية وتراثية، ومسابقة حمل الزوجات هذه مستمدة من التراث التايواني، حيث يحمل العريس زوجته في مراسم الزفاف، بهدف اظهار قوته، لإقناع أهل الزوجة بقدرته على الدفاع عنها.

فمع دوي رصاصة الانطلاق، يسارع الرجل حاملا زوجته على ظهره بخطوات سريعة، للوصول إلى مجموعة من البالونات، لتبدأ بتفجيرها في المرحلة الثانية، وهنا تبدأ المرحلة الثالثة من السباق، حيث يرتديان معا زوجا من الصنادل الخشبية، ويحاولان السير من جديد، للوصول إلى خط النهاية.

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هونغ هسن يي، احدى المشاركات، قالت:"هذه تجربتنا الأولى في السباق، بادرت بستجيلي وزوجي لخوض هذا التحدي، إنها فعلا تجربة فريدة من نوعها، فبعد الانتهاء، وجدنا أنها كانت ممتعة، حتى أنها قد تفيد بتحسين علاقتنا".

هونغ شي تشاو، وهو المسؤول عن المعبد قال:"مسابقة حمل الرجال لزوجاتهم، تتم على ثلاث مراحل، الأولى يحمل فيها الزوج زوجته ويجري لمسافة معينة، ثم في المرحلة الثانية عليها أن تفجر البالونات، أما المرحلة الأخيرة فهي السير معا بزوج واحد من الصنادل الخشبية، أعتقد أنها أنشطة تساعد الزوجين على التقارب وتحسين العلاقة".