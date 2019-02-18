مصادر: "هوندا" للسيارات تقرر إغلاق مصنعها في بريطانيا

من المنتظر أن تعلن شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا" غداً الثلاثاء عن إغلاق مصنعها للسيارات في سويندون بمقاطعة ويلتشير في جنوب غرب بريطانيا، ما يعني فقدان 3500 وظيفة داخل المملكة المتحدة، وفق ما نقلت "رويترز" عن "سكاي نيوز" اليوم الاثنين.

ورجحت المصادر المشار إليها، أن يصدر إعلان هوندا عن قرارها إغلاق مصنعها في بريطانيا يوم غدٍ الثلاثاء، على أن يتم تنفيذ القرار في العام 2022.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم شركة "هوندا" للتعليق على التقرير.

وذكرت "رويترز" عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله تعليقاً على الخبر المتعلق بهوندا: "إن هذه (الأنباء) لا تعدو كونها تكهنات، لذا لن نعلق على هذا الأمر".

وقد صنّعت شركة "هوندا" ما يزيد عن 160 ألف سيارة في مصنعها ببريطانيا العام الماضي، وشكّلت سيارات هوندا موديل "سيفيك" و"سي في آر، 10 بالمائة من إجمالي إنتاج بريطانيا من السيارات والبالغ 1.52 مليون سيارة.

وكانت "هوندا" أعلنت الشهر الماضي أنها بصدد وقف الإنتاج لستة أيام في شهر نيسان/أبريل القادم "تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على لوجيستيات الإنتاج وقضايا الحدود".

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وإضافة لـ "هوندا"، أعرب عدد من صانعي السيارات اليابانيين عن مخاوفهم حيال خروج بريطانيا من التكتل دون توصل لاتفاق يحكم العلاقات المستقبلية بين الطرفين، وفي هذا السياق حذرت تويوتا من أن خروج بريطانيا من دون اتفاق قد يؤثر على استثماراتها، وأنها قد تلجأ إلى وقف الإنتاج في مصنعها في المملكة المتحدة.

يذكر أن اليابان تستثمر نحو 60 مليار دولار، في بريطانيا بحسب إحصاءات عام 2018، إذ يوجد في المدن البريطانية نحو 879 شركة يابانية، توظف 142 ألف شخص، من بينها شركتا هوندا ونيسان وتويوتا لصناعة السيارات.

لكن قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي دفع الشركات اليابانية إلى التفكير في نقل مصانعها من بريطانيا، إلى بلدان تتبع القواعد الجمركية الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس المقبلة، وسط أجواء يسودها الغموض والاضطراب، خاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال الذي تتزايد لديه المخاوف كلما اقترب موعد تنفيذ "بريكست"