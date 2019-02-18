إسرائيل تطلق أوّل مركبة فضائية خاصّة إلى القمر هذا الأسبوع

قالت منظمة إسرائيلية غير ربحية اليوم، الإثنين، إنها تطمح إلى إطلاق أوّل مركبة فضائية خاصة إلى سطح القمر هذا الأسبوع.

وقالت "سبايس إل" و"شركة صناعة الفضاء" الحكومية الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن المركبة التي سمّيت "بيرشيت"، أي "سفر التكوين" ستنطلق من فلوريدا الأميركية، تحديداً من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية.

وسيتم وضع المركبة في الفضاء الخارجي عبر استعمال صاروخ "سبايس إكس فالكون" الذي استخدم في إطلاقات أخرى من نفس النوع، قبل أن تبدأ رحلة باتجاه القمر تدوم عدة أشهر.

أما موعد الإطلاق فقد حُدد بتاريخ الخميس المقبل (في الولايات المتحدة)، أي في ساعات يوم الجمعة الأولى بتوقيت إسرائيل.

وكان الإطلاق قد تمّ تأجيله لأسباب تقنية في كانون الأول – ديسمبر الفائت.

والمركبة صغيرة، بحجم غسالة، بحسب تعبير وكالة أسوشييتد برس، وسوف يكون عليها اجتياز عدّة مدارات قبل الهبوط على سطح القمر.

ويقول أفي بلاسبرغر، مدير البرنامج الفضائي الإسرائيلي إنه يأمل في أن تولّد المركبة "صدمة بيريشيت" في إسرائيل، على غرار تلك التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية بعد مركبة "أبولو" لتسوّق للعلوم وسط الجيل الإسرائيلي الشاب.