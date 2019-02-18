شاهد: انحراف قطار ألماني سريع عن مساره في مدينة بازل بسويسرا

انحرف قطار ألماني فائق السرعة عن مساره خلال رحلة كان يقوم بها من اوستبانخوف ببرلين باتجاه إنترلاكن السويسرية وكان على متنه حوالي 240 راكبا. وحسب شركة السكك الحديدية الألمانية فقد خرجت عربة المحرك، إضافة إلى عربة أخرى عن مسار السكة ما تسبب في تعطيل خدمة القطارات بين محطة اس بي بي ومحطة باديشر بانهوف ما أجبر المسافرين على استخدام "الترام 2" بعد أن تسبب الحادث في قطع الطريق بالكامل أمام حركة مرور القطارات بين ألمانيا وسويسرا في كلا الاتجاهين.

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وعلى ما يبدو، فقد وقع الحادث في مكان شديد الازدحام بالمسافرين بالقرب من مستشفى بيثيسدا في سويسرا، ولم يستأنف القطار حركته مجدداً؛ بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بمساره.

وحسب السلطات المحلية لم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو إصابات، وقامت فرق الدفاع المدني ورجال الإنقاذ بإجلاء المسافرين، الذين طالب بعضهم السلطات في ألمانيا وسويسرا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. من جهته فتح مجلس التحقيق الأمني السويسري تحقيقا في الحادث.