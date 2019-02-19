الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم المارة وسط مرسيليا بالسلاح الأبيض

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن ضباطاً قتلوا بالرصاص رجلاً وسط مارسيليا، بعدما طعن أربعة أشخاص، في هجوم لا يبدو أن له صلة بالإرهاب.

ونقلت قالت مصادر متفرقة إن مدنياً أصيب إثر إطلاق نار في مدينة مرسيليا أكبر المدن الساحلية جنوب البلاد، بالقرب من مركز للشرطة بمنطقة كانبيار.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن تحقيقاً فتح في الغرض لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الهجوم بالسلاح الأبيض الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء 19 شباط (فبراير)، ، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

إلى ذلك، نشرت الشرطة الفرنسية تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حذرت فيها المواطنين من الاقتراب من منطقة كانبيار.

وهرعت فرق من الشرطة والإطفاء إلى المكان فحاول المهاجم الاعتداء عليها وردت الشرطة بأن أطلقت النار وجرحت المهاجم في منطقة كانيبيير وسط المدينة الساحلية، فيما لم تعرف بعد دوافعه وأسباب الهجوم.

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