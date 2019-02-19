كيف ترى ابنة الـ 7 سنوات الأوضاع في فنزويلا؟

التقت كاميرا "يورونيوز" خلال جولتها في فنزويلا بالطفلة جوسميلي البالغة من العمر 7 سنوات والتي أكدت أن الأمور "سيئة للغاية" في العاصمة كاراكاس، معلنة أن سوء الأوضاع في البلاد لا يمنعها من "الحلم بأن تصبح طبيبة يوم ما".

وأجابت جوسميلي على سؤال أنيليس بورخس مراسلة يورونيوز "هل تريد أن تكون طبيباً هنا في فنزويلا أو هل ترغب في مغادرة البلاد؟".

فأعلنت عن رغبتها مغادرة البلاد، وقالت إنها بالفعل تدرك مدى حاجتها لمغادرة فنزويلا للمساعدة في علاج المرضى في الخارج.

ولدى سؤالها إلى أي بلد تريد الذهاب، أجابت على الفور "الصين".

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تعيش جوسميلي في مجمع سكني بني من قبل إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وبأسعار مقبولة.

وقالت جوسميلي أنها تتمنى لو "يوقف مادورو القتال ولكن لا تعتقد أن الأمور ستتغير".

وتعاني كاراكاس اليوم التضخم الجامح والفقر وارتفاع نسبة الجرائم.