البوسنة تحتجز مهاجرين أفغان للاشتباه بصلتهم بالإرهاب

أعلنت وكالة الشؤون الخارجية في البوسنة يوم الثلاثاء القبض على ستة مهاجرين أفغان يشتبه بأن لهم صلات بالإرهاب وتهريب الأشخاص محتجزون في البوسنة منذ بداية العام.

وهؤلاء الستة من بين أكثر من 25 ألف مهاجر ولاجئ معظمهم من باكستان وأفغانستان والعراق أو إيران والذين دخلوا البوسنة منذ يناير كانون الثاني 2018 بعد أن أغلقت دول أخرى لا سيما المجر وسلوفينيا العضوين بالاتحاد الأوروبي حدودهما.

وقالت الوكالة إن خمسة منهم يشتبه بأن لهم صلات بالإرهاب الدولي والسادس بتهريب المهاجرين والجريمة المنظمة.

وأضافت الوكالة في بيان أنهم يمثلون "خطرا على النظام العام والأمن" وسيتم طردهم من البلاد.

وعُثر على المشتبه بهم في العاصمة سراييفو وفي بلدة بيهاتش حيث تقطعت السبل بأكثر من خمسة آلاف مهاجر لأشهر بعد أن حال الطقس البارد والشرطة الكرواتية دون مواصلة رحلتهم. وتقع بلدة بيهاتش في شمال غرب البوسنة.

ولم تكن البوسنة نقطة عبور للمهاجرين في عامي 2015 و2016 عندما مر أكثر من مليون مهاجر عبر البلقان إلى غرب أوروبا ولكنها أصبحت بعد ذلك نقطة عبور رئيسية.

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