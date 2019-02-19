وسائل إعلام رسمية مصرية: مقتل 16 "إرهابياً" في عمليتين شمال سيناء

أكدت وزارة الداخلية المصرية مقتل 16 "إرهابياً" خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة العريش شمال سيناء حيث قتل وأصيب 15 عسكرياً مصرياً السبت في هجوم تبناه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار بيان للداخلية المصرية إلى أنّ قوات الأمن "تمكنت من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وتصفية شخصيات هامة في مدينة العريش".

وقام عناصر الأمن بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة في أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع عدد 10 منهم.

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وعثرت القوى الأمنية على أسلحة نارية وذخائر وعبوات وأحزمة ناسفة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وتأتي هذه العملية بعد ثلاثة أيام من هجوم على نقطة تفتيش للجيش المصري في العريش أسفر عن مقتل 15 عسكرياً مصرياً والقضاء على 7 "إرهابياً"، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له.

وتشهد مصر منذ صيف العام 2013 مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة خاصة في شمال ووسط سيناء.

وفي فبراير-شباط 2018 أطلق الجيش المصري بالتنسيق مع قوات الأمن عملية عسكرية شاملة في مختلف أنحاء البلاد مع التركيز على منطقة سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي تبنى عددا كبيرا من الهجمات الإرهابية في مصر.

وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل أكثر من 550 إرهابيا وحوالي 40 عسكريا حسب بيانات للجيش المصري.