شاهد: هذا ما أبدعت يداه.. مواطن كندي ينافس دافينشي ويرسم صورة الموناليزا على الثلج

لوحة الموناليزا بغير ريشة ولا ألوان ولا بأنامل دافينشي.

انتهز روبرت غرينفيلد وهو مواطن كندي من مدينة تورونتو فرصة سقوط كميات هامة من الثلوج خارج منزله وخرج حاملا مجرفة ومتسلحا بإلهام فني كبير، فأعاد رسم لوحة الموناليزا الشهيرة على الثلج وبالمجرفة فقط ليطلق اسم "سنوناليزا" في إشارة لكلمة "snow" بالانجليزية و"ليزا".

وقد صور غرينفيلد نفسه وهو يحفر ما أبدعت يداه على الثلج ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب قائلا: هذه ليست تحفة فنية لكنني أقدم لكم "سنوناليزا" هل تظنون أن هذا عمل سيئ؟

ويبدو أن مهارات روبرت ليست فنية فقط، فهو يتمتع بإبداع لغوي أيضا. حيث قال مازحا: أعتقد أنه يجب أن يعلق في "Igloouvre".

وهذه الكلمة التي ابتدعها هي إشارة لكلمة "Igloo" وتعني المبنى القباني بالإنجليزية وقد أضاف لها كلمة "لوفر" في إشارة إلى متحف اللوفر حيث توجد لوحة دافينشي الأصلية ليكون الرجل كامل المهارات والأوصاف أيضا. لما لا؟