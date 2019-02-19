أعلنت شركة "هابانوس إس إيه" والتي تأسست في العام 1994 في كوبا، يوم الإثنين 19 شباط/فبراير أن مبيعات السيجار الكوبي سجلت رقما قياسيا في العام 2018 بمبلغ537 مليون دولار وزيادة بنسبة 7 في المئة عن العام السابق، رغم تزايد القوانين العالمية المناهضة للتبغ.

وقال خوسيه ماريا لوبيز نائب رئيس التطوير في شركة "هابانوس إس إيه" في افتتاح مهرجان السيجار الكوبي رقم 21،"تجاوزت الصين فرنسا كأكبر ثاني سوق لهابانوس" بعد إسبانيا.

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من جهته، قال مدير التسويق أرنستو جونزاليس أن الأرقام تظهر "قوة مبيعاتنا على الرغم من الصعوبات التي واجهناها خلال العام"، مؤكدا أن الأرقام المثيرة للإعجاب جاءت على الرغم من نمو سوق التبغ الفاخرة العالمية بنسبة واحد في المئة فقط عام 2018.

وقال لوبيز ان السوق الفرنسي تضرر من زيادة الضرائب على منتجات التبغ بنسبة 17 في المئة مما يعني أن "هابانوس" اضطرت لرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين ثمانية وعشرة في المئة، مشيرا إلى أن "البيئة التنظيمية لسوق التبغ تزداد تعقيدا."

وخلافا لأوروبا، لم تتأثر المبيعات في الصين بتشديد قوانين مكافحة التبغ.

كما يأتي النمو على الرغم من استمرار الحظر على بيع المنتجات الكوبية في السوق الأمريكية المربحة بشكل كبير.

وفي عام 2017، شهدت هابانوس نموًا في المبيعات بنسبة 12٪ لتصل إلى 500 مليون دولار في ذلك الوقت.

وتختص شركة هابانوس في تسويق السيجار الكوبي الممتاز يدوي الصنع، ويباع السيجار الكوبي في 150 دولة.