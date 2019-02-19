مؤسس "هواوي" الصينية: اعتقال منغ وان تشو سياسي

أكد رين تشينغ، مؤسس شركة هواوي الصينية العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات، في حوار لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن اعتقال ابنته، المديرة المالية للشركة، منغ وان تشو، يخفي خلفه دوافع سياسية.

وقال تشينغ خلال المقابلة: "أولاً أعترض على ما قامت به الولايات المتحدة، هذا النوع من التصرفات ذات الدوافع السياسية غير مقبول".

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واعتقلت كندا منغ وان تشو يوم الأول من ديسمبر-كانون الأول بطلب من الولايات المتحدة. واتهمت منغ بالتحايل البنكي والإلكتروني فيما يتصل بانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران.

يذكر أن اعتقال المديرة المالية لشركة شبكات وأجهزة الهواتف المحمولة الصينية "هواوي" اعتبر بمثابة بداية مرحلة جديدة لـ "الحرب الباردة التكنولوجية" بين وكالات الاستخبارات الغربية والصين.