في اليوم الثالث على حالة الطوارئ ترامب "يسلّي" مستخدمي تويتر مجدداً

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر أثارت ردود فعل مستخدمي الموقع.

وتأتي التغريدة "الغريبة" بعد ثلاثة أيام من إعلانه حالة الطوارئ الوطنية في البلاد، في خطوة منه للحصول على حوالي 8 مليارات دولار إضافية لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

ونشر ترامب فيديو تَظهر فيه إمرأة تظهر مهارتها الكروية، وعلق ترامب على الفيديو كاتباً "مدهش/ة".

أحد مستخدمي تويتر علّق على التغريدة ساخراً "نحن في اليوم الثالث من حالة الطوارئ الوطنية، وترامب يغرد بأشياء يشاهدها على التلفزيون ومقاطع فيديو عشوائية وجدها على الإنترنت".

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وفي سياق المستجدات الأمريكية المتعلقة بالجدار مع المكسيك، كتب مغرد آخر "إنه (ترامب) لا يتحدث عن لاعبة كرة القدم. في الحقيقة الفيديو يتحدث عن الجدار في الخلفية".

هذا وكان ترامب قد نشر أمس الإثنين وبمناسبة يوم الرئيس تغريدة تمنى فيها أن يكون الشعب الأمريكي مستمتعا بيوم رئيسه، مشيراً إلى أن بلاده تحقق تقدما غير مسبوق، متجاهلا خروج مئات المتظاهرين في واشنطن وشيكاغو وعشرات المدن الأمريكية في احتجاجات خلال عطلة "يوم الرؤساء" ضد إعلانه حالة الطوارئ الوطنية في البلاد، وما يصفه متظاهرون بأنه خطوة تظهر سوء استغلال ترامب للسلطة وانتزاعاً لسلطات الكونغرس.

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ يوم الجمعة 15 فبراير/شباط بموجب قانون يرجع لعام 1976 بعد أن رفض الكونغرس الاستجابة لطلبه بتخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار الذي كان التعهد الأساسي في حملته الانتخابية عام 2016، ويهدف الإعلان إلى تمكينه من الحصول على التمويل من مخصصات قررها الكونغرس بالفعل لمشروعات أخرى.

وتعهد الديمقراطيون بالطعن على الإعلان بوصفه انتهاكا للدستور، ويقول ترامب إن بلاده تحتاج إلى الجدار لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود.

وقرر ائتلاف من 16 ولاية أمريكية بقيادة كاليفورنيا مقاضاة إدارة ترامب بسبب القرار وأقام الدعوى أمام المحكمة الجزئية لدائرة شمال كاليفورنيا.