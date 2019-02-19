شاهد: مواطنون روس يسبحون في درجات حرارة متدنية

فيما ينتظر هواة السباحة حول العالم فصل الصيف، ليتوجهوا إلى الشواطئ وبرك السباحة؛ فإن الروس لديهم شغف من نوع آخر مختلف تماماً ومعاكس. إذ ينتظر كثيرون منهم بفارغ الصبر انخفاض درجات الحرارة إلى مادون الصفر ليمارسوا رياضتهم المفضلة في السباحة داخل برك الجليد.

ناتاليا سيرايا مؤسس ورئيس نادي سباحة وولسيرز في العاصمة موسكو تقول "عندما تخرج من الماء، تشعر بالدفء والفرح، كما لو كنت تمتلك أجنحة، يمكنك حتى أن تسميها نشوة. وكل هذا مفيد لصحتك".

سباحة في مياه متجمدة

وفضلاً عن كونها ليست عادة طارئة على المجتمع الروسى، بل تقليد متوارث عبر العصور، فإن للسباحة في المياه المثلجة –كما يقال- فوائد جمة على صحة الإنسان.

تقول فيكتوريا تسورانوفا إنها في هذا الموسم والموسم الماضي، لم تمرض ولا مرة، وهي ليست متأكدة بإن ذلك مرتبط مباشرة بالسباحة الجليدية، لكنها طريقة ممتازة لمنع ترسبات الدهون الزائدة والسيلوليت.

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لكن يحذر أيضاً من أن الذين يعانون من ضعف في قلوبهم أو مشاكل في التنفس يجب ألا يحاولوا ذلك.