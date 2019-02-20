تسريبات: "آيفون XI " قادر على التحول إلى أجهزة شحن لاسلكية

ينتظر عشاق شركة "آبل" الأمريكية أن تسدل الشركة الستار عن هاتفها الجديد "آيفون XI" أو "آيفون 11" في وقت لاحق من العام 2019، ومن المتوقع أن يتضمن الآيفون الجديد مميزات عدة أهمها، القدرة على التحول إلى أجهزة شحن لاسلكية مما يسمح له بإعطاء بطارية احتياطية للهواتف الأخرى التي يمكن أن تشحنها بهذه الطريقة، وفقًا للشائعات التي أطلقها المحلل الرقمي مين غشي كيو، وسبق له أن سرب في العام 2018 معلومات صحيحة بشأن حجم ومزايا هواتف آيفون في العام الماضي.

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ويشير تقرير جديد عن مستقبل مجموعة "آبل" إلى أن الهاتف سيستفيد من "الشحن اللاسلكي الثنائي لشحن الأجهزة الأخرى".

ولن تكون هذه الميزة حديثة في عالم الهواتف والتكنولوجيا، إذ أطلقت شركة هواوي في وقت سابق جهاز مايت 20 برو، Huawei Mate 20 Pro وهو قادر بالفعل على تمرير بطاريته إلى هواتف أخرى، مع ميزة تصفها الشركة بـ "الشحن اللاسلكي العكسي".

وفي السياق عينه، ترددت شائعات مفادها أن شركة "سامسونغ" تعمل أيضا على ميزة مماثلة في هاتفها الذكي S10 القادم، مما يعني أن منافسي شركة "آبل" قد تكون الفرص متاحة أمامهم للتغلب عليها في الأسواق، عند إطلاق الهاتف الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر.