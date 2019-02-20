مجهول إيرلندي يفوز بأكبر جائزة "يانصيب" أوروبية في تاريخ البلاد

فاز أحد الأشخاص في إيرلندا بجائزة "يورو ميليونز" الأوروبية لليانصيب، أمس الثلاثاء، وتبلغ قيمتها 175 مليون يورو. والجائزة "تلعب" على المستوى الأوروبي، وهي المرة الرابعة عشر التي تفوز فيها إيرلندا بالجائزة الكبرى.

البطاقة إذا بيعت في إيرلندا وفاز صاحبها بمبلغ 175 مليون يورو أي 152 مليون جنيه استرليني، وهو أكبر مبلغ يفوز به شخص في تاريخ "اليورو ميليونز" في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الشركة القيمة على الجائزة، ميريام دونوه، في حديث لـ"بي بي سي" إن المنظمة لن تستطيع الكشف عن مكان المتجر الذي بيعت فيه البطاقة، لعدة أيام".

وتعمل الإدارات غالباً على حماية سرية المتاجر التي تبيع البطاقات الفائزة لأسباب يرجح أنها أمنية.

وأضافت دونوه إن أكبر فائز أيرلندي بالجائزة في السابق كانت دولوريس ماكنمارا من مدينة ليمريك، وحازت على 115 مليون يورو عام 2005.