ألمانيا لا ترى مبرراً لمواصلة تصدير السلاح للسعودية

قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحكومة لا ترى مبرراً للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن بريطانيا حثت ألمانيا على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا تضررت مصداقيتها التجارية.

وتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الانفاق على التسلح.

وكانت ألمانيا قد قالت في تشرين الثاني (نوفمبر) إنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية، كما تصاعدت الدعوات الغربية لوقف أو تعليق بيع السلاح للمملكة في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي وبسبب تداعيات الحرب اليمنية.

فيما يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى توطين صناعة الأسلحة، وسبق أن تحدث عن إنفاق بلاده من 50 إلى 70 مليار دولار سنوياً على التسلح.

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ولم تحظر برلين رسمياً الصفقات التي جرى التصديق عليها لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي.

وفي أيلول (سبتمبر) الفائت أظهرت وثيقة حكومية موافقة ألمانيا على شحنة أسلحة للسعودية بعد أن قالت إنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن. وشملت الشحنة أنظمة حاصة بالمدفعية يمكن أن ترصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة.

ووفقاً لمجموعة (سيبري) للأبحاث تعد ألمانيا واحدة من أكبر خمسة مصدرين للأسلحة في العالم.