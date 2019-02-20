الشرطة المغربية تفرق المسيرات الاحتجاجية للمعلمين فى الرباط

استخدمت الشرطة المغربية خراطيم المياه ضد معلمين محتجين واعتدت عليهم بالهراوات وسط تظاهرات في مختلف أنحاء العاصمة.

انطلقت عدة مظاهرات اليوم الأربعاء، بعد ثمان سنوات بالضبط من ميلاد حركة احتجاج ترتبط بما يسمى الربيع العربي المغربي التي أيقظت روح النشاط في هذه المملكة الواقعة في شمال إفريقيا.

نظمت نقابات المعلمين احتجاجات أمام وزارة التعليم في الرباط، العاصمة، وحاولت بعد ذلك السير في زقاق نحو القصر الملكي القريب، ما أثار حملة قمع.

هاجمت الشرطة المتظاهرين وطرحت عددا منهم أرضا. وشاهد مراسلو الأسوشيتد برس إصابات متعددة، بينما ملأت سيارات الإسعاف والشرطة المنطقة.

جاء المتظاهرون، الذين يرتدي الكثيرون منهم زي المعلمين الأبيض، من جميع أنحاء المغرب سعيا لرفع الرواتب والترقيات والاحتجاج على الفرص المحدودة للمدرسين ذوي الرتب المتدنية، والذين يحصلون في المتوسط على 400 يورو (454 دولار) شهريا.

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