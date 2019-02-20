وسائل إعلام رسمية إيرانية عن روحاني: التوترات مع أميركا في ذروتها

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله يوم الأربعاء إن التوترات مع أميركا بلغت "ذروتها". ووصف روحاني مؤتمرا بشأن الشرق الأوسط نظمته الولايات المتحدة في العاصمة البولندية وارسو هذا الشهر بأنه "فاشل".

وقال روحاني في اجتماع حكومي "الصراع بين إيران وأمريكا في ذروته حاليا، وأمريكا توظف كل قوتها ضدنا".

في السياق الإيراني ندد وزير خارجية طهران بمزاعم صدرت في تقارير أمريكية صباح اليوم عن دفع مسؤولين كبار في إدارة دونالد ترامب إلى نقل تكنولوجيا نووية حساسة إلى السعودية.

وقال محمد جواد ظريف إن بيع الولايات المتحدة تكنولوجيا نووية للسعودية هو رياء من جانب واشنطن.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "يوماً بعد يوم يتضح للعالم ما كان واضحاً لنا دائماً: لا حقوق الإنسان ولا البرنامج الإيراني كانا مشكلة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة".

وألمح ظريف في تغريدته إلى جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، من دون أن يسميه، في سياق انتقاده لسياسات واشنطن.

وكتب ظريف "في البداية صحفي يمزق أرباً، والآن بيع تكنولوجيا نووية على نحو يخالف القانون للسعودية. هذا يكشف تماما #الرياء الأمريكي".