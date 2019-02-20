شاهد: غواصة مسيرة روسية تعمل بالطاقة النووية

نشرت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء فيديو لاختبار غواصة مسيرة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء.

ونشر الفيديو القصير، الذي يظهر اختبار الغواصة المسيرة "بوسايدون"، اليوم الأربعاء بعد وقت قصير من حديث الرئيس فلاديمير بوتين عن سلاح جديد خلال خطابه عن حالة الأمة.

وأظهر الفيديو الغواصة المسيرة ولحظة إطلاقها، لكنه لم يوضح أي معلومات عن موعد أو مكان الإطلاق.

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وقال بوتين في الخطاب إن تجارب "بوسايدون" أجريت بنجاح وإن أول غواصة مجهزة لحملها سوف يبدأ تشغيلها في وقت لاحق من العام الجاري.

كانت المرة الأولى التي تحدث فيها بوتين عن السلاح الجديد قبل عام، عندما قال إنه محصن ضد الاعتراض ويمكنه نقل سلاح نووي ثقيل لاستهداف مجموعات حاملات الطائرات أو المناط الساحلية.

وقال بوتين إنه يستطيع العمل على أعماق كبيرة وبسرعة تفوق أضعاف أسرع السفن أو الطوربيدات التي تعمل اليوم.