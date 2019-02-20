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الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر
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أشارت تعاميم من الموانئ ومصدر بقطاع الشحن إلى إن دولة الإمارات العربية خففت حظرا على شحن السلع من وإلى قطر كانت فرضته في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة ما زالت مستمرة.

وألغى تعميم من موانئ أبوظبي مؤرخ في 12 فبراير شباط تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.

وأبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين.

وأبلغ مصدر في القطاع رويترز أن التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات. ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات الحكومية في البلدين الخليجيين للحصول على تعقيب.

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