شاهد: كارنافالات في إندونيسيا احتفالاً بحلول السنة القمرية الجديدة

ميّزت كرنفالات راقصة إحياء إندونيسيا هذا العام لعيد رأس السنة القمرية الجديدة، أو ما يعرف بعيد الربيع، حيث تبدأ هذه السنة في موعد مختلف تبعاً لمراحل تغيّر القمر.

وعادة ما يحلّ "العيد" بين 21 كانون ثاني (يناير) و10 شباط (فبراير).

ومثل جاراتها الصين وسنغافورة وميانمار وكوريا شهدت إندونيسيا احتفالات مبهرة وسط عروض ترفيهية.

ويحمل اللون الأحمر رمزية خاصة في الاحتفالات ليطغى على كل شيء، فيما الفوانيس أيضاً تنير الطريق لاستقبال السنة الجديدة، حيث يعتقد أنها ترشد الأرواح الضائعة إلى مكانها.

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من الاحتفالات REUTERS/Willy Kurniawan

في إندونيسيا الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا مع غالبية مسلمة وأقلية صينية عرقية مهمة؛ شهد العرض في معبد جاكرتا اليوم الخامس عشر والأخير من احتفالات السنة القمرية الجديدة، المعروفة باسم "كاب غو ميه"، رقصات تقليدية ومظاهر ملونة ومعابد تزينت بالفوانيس الحمراء.

وتعد السنة القمرية الجديدة من أهم وأطول الاحتفالات في التقويم القمري في شرق آسيا، إذ يتم الاحتفال بها لأكثر من 4000 سنة، ففي منتصف الليل، يفتح أفراد الأسرة الأبواب والنوافذ ليسمحوا للسنة الفائتة من الخروج، ولجلب حسن الحظ والثروة الى السنة الجديدة.