شاهد: تحطم طائرتين عسكريتين خلال استعراض جوي في الهند

قتل طيار وأصيب شخصان آخران خلال اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي أثناء عملية تدريب على عرض جوي بمدينة بنغالورو جنوب البلاد.

وحسب وزارة الدفاع الهندي فالحادث يتعلق بتصادم طائرتي من طراز "هوك" ضمن فريق للاستعراضات الجوية.

وسقطت الطائرتان بالقرب من قاعدة يلاهانكا التابعة لسلاح الجو. الفريق كان سيقدم عرضا خلال معرض "إيرو إنديا" للطيران، الذي يشهد مشاركة عدة مؤسسات هندية ودولية تنشط في مجال الطيران والدفاع.

وشهدت الهند حادثا مماثلا هذا الشهر أسفر عن مقتل طيارين اثنين بعد سقوط طائرة من طراز ميراج 2000 في بنغالورو جنوب البلاد خلال عملية تدريب لفرق سلاح الجو الهندي.

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