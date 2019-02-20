واتساب يطرح خاصية جديدة للتحكم في دعوات المجموعات

خاصية جديدة سيطرحها واتساب قريبا، حيث سيصبح بإمكان مستخدميه قبول أو رفض دعوات الانضمام إلى المجموعات، ومن المفترض أن يبدأ العمل عليها وفق نظام iOS ومن ثم آندرويد.

وتم الحديث عن هذه الخاصية من قبل موقع WABetaInfo، المعروف بنشره أخبار واتساب أولا بأول، وبحسب ما جاء فيه فإن هذه الخاصية ماتزال قيد التجريب والتطوير.

ولتفعيل هذا الخيار الجديد، فعلى المستخدم أن يدخل إلى:"الإعدادات، ثم الحساب، ثم الخصوصية، ثم المجموعات"، وفي قسم اعداد المجموعات فسيكون هنالك 3 خيارات، وهي "كل الأشخاص، الأصدقاء، لا أحد".

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خيار كل الأشخاص سيخول أي شخص أن يضيفك إلى مجموعة ما بدون دعوة، وهو الخيار المعمول فيه حاليا، أما الأصدقاء، أو ماي كونتاكت، فسيمكنك من الاختيار من هم الأشخاص الذين يستطيعون إضافتك إلى مجموعة ما، أما الخيار الأخير، وهو لا أحد فسيمنع أي شخص من اضافتك بدون موافقتك.

ولقبول عروض الانضمام، فعلى المستخدم أن يجيب خلال 72 ساعة، وإلا فستنتهي مدة صلاحية هذه الدعوة.

من جهة أخرى، فإن الانضمام إلى المجموعات، لن يكون من خلال الدعوات فقط، بل ومن خلال روابط المجموعات التي يتم ارسالها كدعوة انضمام.