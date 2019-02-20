مسؤول أميركي كبير: ترامب يعتزم ترشيح جيفري روزن لمنصب نائب وزير العدل

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، مساء أمس، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح جيفري روزن لتولي منصب نائب وزير العدل، في آخر الأخبار الواردة من المناوشات في وزارة العدل الأميركية، التي تقود تحقيقاً فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويشغل روزن حاليا منصب نائب وزير النقل وهو سيخلف رود روزنشتاين الذي سيغادر منصبه في منتصف شهر آذار - مارس المقبل كما ذكر البيت الأبيض أمس.

وكان روزنشتاين قد عّين محققاً خاصاً للتحقيق في علاقات محتملة بين حملة ترامب الانتخابية في 2016 وروسيا. يذكر أخيراً أنه على مجلس الشيوخ الأميركي المصادقة على تعيين روزن في وقت لاحق.